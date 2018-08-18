На круглом столе по вопросам расширения торгово-экономических возможностей, который прошел в Оше, предприниматели обоих регионов говорили о развитии туризма, швейной и текстильной промышленности, об инновациях в области гражданского строительства, а также об автоматизированном управлении автомобильными дорогами.

Вице-мэр Оша Шакир Зулимов отметил, что Россия является основным инвестором КР, размер вливаний составляет полмиллиарда долларов США. Он добавил, что имеется более 150 межгосударственных и межправительственных договоров и около сотни межведомственных.

Россия — наш стратегический партнер. Эта встреча — площадка для раскрытия потенциала сторон. Вице-мэр Оша Шакир Зулимов

«Потенциал туризма в регионе используется всего процентов на 15, — сообщил зампредседателя Совета предпринимателей мэрии Оша, эксперт в области туризма Аскарбек Маметжанов. — При этом туризм ограничен сезонами, ощущается нехватка квалифицированных гидов международного уровня, да и качество сервиса на местах оставляет желать лучшего».



По данным Абдурашита Низамиева, завкафедрой европейского факультета ОшГУ, в стране 107,5 тысячи хозяйствующих субъектов, которые оказывают услуги в сфере туризма.

В 2017 году доходы от туризма составили $418,2 миллиона, а объем инвестиций в туризм в 2017-м — $17,3 миллиона, что в 5 раз больше, чем в 2016 году.

Представитель питерской делегации, предприниматель Токтасинжан Аюпов родом из этих мест, в молодости уехал в Россию на постоянное место жительства. Он проявил заинтересованность маршрутами в Кыргызстане для туристов из России и добавил, что для работы остро не хватает информации.Предприниматель из Оша в области туризма Лада Хасанова рассказала о ностальгическом, горном и экотуризме.

«Мы развиваем агротуризм: собираем с туристами хлопок, узгенский рис. В сфере познавательного туризма устроили экскурсию в сторону пика Ленина. Можно организовать посещение Чон-Алайского района или провести один день в Узгене, чтобы прикоснуться к многовековой истории Азии, посетить реликтовые леса грецкого ореха в Арстанпабе, биосферный заповедник «Сары-Челек» и многое другое», — сообщила она.

Хасанова добавила, что если на севере страны обычно говорят об озере Иссык-Куль, то на юге множество интересных мест.

Посетившие урочище Кожо-Келен туристы называли это самым красивым местом в стране. Обычно у туристов мало времени, поэтому их график слишком насыщен. Лада Хасанова

По ее мнению, для развития туризма в регионе есть все условия, но нужно значительно поработать над улучшением сервиса, который предоставляют принимающие организации и частные лица. В Оше 47 различных учреждений, включая 3 гостиницы, 3 санатория-профилактория, 3 спортивно-оздоровительных лагеря, 3 турфирмы и несколько гостевых домов, работающих в этом кластере.

Еда на экспорт

Одним из перспективных направлений межгосударственных отношений на круглом столе назвали сельское хозяйство, в этой отрасли отмечаются рост производства зерна и увеличение поголовья скота.

О развитии производства сельскохозяйственной органической продукции на примере торгово-логистического центра по хранению, сортировке и сбыту местных овощей и фруктов рассказал предприниматель Мадамин Эргешов.

«Центр относится к акционерному обществу «Келечек» и находится в Кара-Суйском районе. Мощности позволяют в сезон делать заготовки до 100 тонн томатов, 100 тонн огурцов и 80 тонн персиков. Есть возможность увеличить объем экологически чистой продукции», — отметил он и представил проект развития на сумму $100 тысяч, из которых $80 тысяч — собственный вклад, а $20 тысяч — запрашиваемая сумма у потенциальных инвесторов.

Фото 24.kg. Токтасинжан Аюпов, предприниматель

Представитель России Токтасинжан Аюпов проявил заинтересованность в сотрудничестве с АО «Келечек» по вопросам поставки мясной продукции, так как знает, что «местная баранина вкуснее». Но начальник Управления развития потребительского рынка Санкт-Петербурга Елена Подгорная напомнила о запрете поставок мясной продукции и добавила, что есть потребность в поставках овощей.

Человеческий ресурс

Токтасинжан Аюпов поделился идеей открытия в Оше курсов для поваров или участия ошских специалистов в курсах переподготовки в Санкт-Петербурге. «Одним из плюсов кыргызстанцев является достаточно хорошее знание ими русского языка. Мы готовы взять на себя расходы на проживание и питание», — сказал он.

Если обучить поваров современной европейской кухне, то они будут востребованы во многих странах. Токтасинжан Аюпов

Идеей заинтересовались представители ошских профтехучилищ, открытых к сотрудничеству, так как значительная часть выпускников после получения рабочей специальности планирует выехать на заработки в основном в Россию.



Свою помощь в содействии трудоустройству, повышению квалификации и оформлению документов кыргызстанцев предложила вице-президент Кыргызской национально-культурной автономии в Санкт-Петербурге Сара Жапарова. Она рассказала, что сама родом из Оша, 44 года назад уехала в Санкт-Петербург поступать в вуз. Став дипломированным юристом, два десятка лет проработала в правоохранительных органах, сейчас находится на пенсии. Она активно участвует во всех межстрановых мероприятиях, старается ежегодно посещать Кыргызстан. Являясь общественным представителем аппарата омбудсмена КР, помогает в решении правовых вопросов в области миграции и правопорядка.

Шитье на экспорт



Предприниматель из Оша Динара Омонова успешно реализует свою швейную продукцию в Казахстане и России. Компания прибыльна и за последние три года увеличила выручку до $541,7 тысячи. Чтобы расширить производство, ей нужно $100 тысяч для покупки оборудования. Предполагается, что будет организовано 300 рабочих мест.

Есть швейные цеха с меньшим объемом, но перспективные для сотрудничества, например, швейный цех «Касиет».

Фото 24.kg. Назира Шананова, владелица швейного цеха

Владелица производства Назира Шананова в швейном деле более 10 лет, когда-то начинала портнихой частных заказов, потом перешла на оптовый пошив национальной одежды. Сейчас у нее в цехе 20 швейных машин промышленного назначения. Свою продукцию, которая пользуется спросом по всему южному региону, она реализует на рынке в Кара-Суу.



Выручка цеха доходит до $200 тысяч. Назира ведет дело без кредитов, поэтому ей сложно с покупкой новых современных швейных машин.

«Мне нужна компьютеризированная вышивальная швейная машина стоимостью $15 тысяч. Ищу инвестора», — говорит предприниматель. Также ей нужен закроечный стол. Это оборудование поможет увеличить производительность и улучшить качество продукции. Она помогает с трудоустройством местным женщинам.

В неделю швея может заработать 3-5 тысяч сомов в зависимости от объема работы, так как оплата труда сдельная.

Представитель российской делегации Елена Подгорная заметила, что в Санкт-Петербурге востребована детская одежда. Это хорошая возможность установления контакта с ошским производителем швейных изделий «Дастан Стиль», который специализируется на выпуске школьной формы, мужской одежды, где трудоустроены более полутора сотен человек.

Российский потенциал

Питерцы предложили ошским предпринимателям представить полную информацию об организациях, наименовании продукции, стоимости. Это нужно для размещения данных на российских сайтах.

Елена Подгорная рассказала о потребительском рынке Санкт-Петербурга, который занимает четвертое место по обороту розничной торговли в России. Имеется 8 тысяч мест общественного питания, 10 тысяч предприятий бытового обслуживания, и их количество постоянно растет. Одним из направлений является развитие многоформатной торговли, постоянно проводятся региональные ярмарки, ярмарки выходного дня. В городе 27 мест для работы розничных рынков, из которых функционируют 16.

Санкт-Петербург заинтересован в развитии торговых отношений с разными странами, например, через открытие торговых домов, реализацию продукции в торговых павильонах и другое.

Людмила Прохорова, вице-президент Ассоциации содействия развитию предпринимательства «Санкт-Петербургский межрегиональный информационно-деловой центр», коротко рассказала о нескольких предприятиях по предоставлению оборудования для ремонта и строительства, телекоммуникационного оборудования цифрового радиовещания и оповещения, приборов для оптического измерения. «Работать будем дистанционно, будем сотрудничать с большим удовольствием», — подытожила она.