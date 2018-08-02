Компания «Полюс Голд Кей Джи» получила лицензию на разработку золотого месторождения Урмарал в Таласской области. В ближайшее время там должны начаться работы. Сейчас осталось несколько нерешенных вопросов с местной властью, связанных с недопониманием относительно методов добычи.

Отечественная компания «Полюс Голд Кей Джи», учредителем которой является гражданин Кыргызстана, входит в группу компаний, занимающихся добычей и переработкой полезных ископаемых в России и Кыргызстане. На их счету — несколько крупных проектов по разработке месторождений на территории Кыргызстана и России, где уже идет добыча полезных ископаемых. Также из достоверных источников стало известно, что в ближайшее время компания с партнерами из Российской Федерации намерена приступить к реализации масштабного проекта на территории Чуйской области.

Компания работает в строгом соответствии с законами Кыргызстана. Уже подготовлен проект рекультивации месторождения, который предусматривает полное восстановление карьера в первоначальное состояние. После завершения работ будет восстановлен биологический грунтовый слой и высажены деревья. Также в планах компании создать на месте карьера зону отдыха.

Кроме того, подчеркивает руководство компании, в процессе добычи золота не будут использоваться химические препараты. Процесс добычи абсолютно экологичный, и вред окружающей среде причиняться не будет, а возможные загрязнения сведены к минимуму.

К примеру, использованную в производстве воду направят в специальные резервуары, и только после полной очистки она поступит обратно в реку. При этом система очистки будет находиться под пристальным контролем специалистов.

Кроме того, в рамках сотрудничества с местными сообществами кыргызская компания «Полюс Голд Кей Джи» намерена реализовать несколько проектов, направленных на развитие региона. Часть планов уже реализована. Так, силами компании недавно восстановлен водный канал длиной 14 километров, благодаря которому местные фермеры получили доступ к поливной воде. Для молодежи открыт спортивный зал, где ребята бесплатно обучаются вольной и греко-римской борьбе. В местном парке построили аллею и установили современное освещение. Теперь на месте заброшенного пустыря появилось место отдыха, где вечером собираются молодые мамы с детьми.

Недавно по просьбе жителей Бакай-Атинского района, на территории которого находится месторождение, привели в порядок мусорный полигон. Для этого вырыли специальный мусорный отвал, чтобы залежи пакетов и других бытовых отходов не разлетались по окрестным селам и не наносили вред окружающей среде. При поддержке компании восстановлены и местные дороги. Не так давно оказана помощь сборной Кыргызстана по кок-бору в покупке лошади. Сейчас спортсмены усиленно готовятся ко Всемирным играм кочевников, которые в сентябре пройдут на Иссык-Куле. При содействии одного из представителей компании открыт памятник герою кыргызского эпоса «Манас» Бакай-ате.

На этом работа с местными сообществами не завершена.

В ближайших планах компании оказание помощи местным властям в восстановлении социально значимых объектов региона.

Инвесторы нацелены на плодотворное сотрудничество в рамках достигнутых соглашений и законов Кыргызской Республики. Компания «Полюс Голд Кей Джи» по праву считается социально ответственным предприятием.

Как сообщил генеральный директор Андрей Акимов, в ближайшее время компания привлечет инвестиции из России, которые направят на разработку и других месторождений на территории страны. В связи с этим уже достигнут ряд соглашений со стратегическими партнерами.

«Инвестиции — это всегда хорошо, но еще лучше, когда инвестиции идут на развитие местного производства. Молодежи не придется уезжать за границу на заработки, у молодых людей появится возможность трудиться на родине», — подчеркнул Акимов. Для обучения местных работников привлекут специалистов из-за рубежа — России, Казахстана, Китая и Беларуси.