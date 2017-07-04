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Экономика

Реконструкция Токтогульской ГЭС нужна для того, чтобы соседи спали спокойно

Реконструкция Токтогульской ГЭС нужна для того, чтобы соседи спали спокойно. Об этом сегодня на круглом столе с энергетиками сообщил руководитель аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков.

По его словам, государство понимает и отдает себе отчет, что будущее страны за энергетикой.

«В этой сфере нам предстоит сделать многое. Есть несколько проблем, которые надо решить. Оптимизация расходов энергокомпаний продолжается. Начались технологические изменения. Мы приступили к реконструкции Токтогульской ГЭС, после чего получим мощности в 240 МВт. Это необходимо для безопасной работы станции и чтобы соседи спали спокойно», — сказал Сапар Исаков.

Он добавил, что достигнуты договоренности с инвесторами по строительству второго гидроагрегата на Камбаратинской ГЭС-2 и Верхненарынском каскаде.
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