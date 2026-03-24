Рубль и евро прекратили падение и пошли в рост. Курс валют на 24 марта

После праздников почти все основные валюты укрепились по отношению к сому. Исключение составил китайский юань, который продолжил снижение. Российский рубль и евро продемонстрировали рост после затяжного падения на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,0024 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,8167 сома (рост на 0,65 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,72 сома, продажа — 101,7 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0366 сома (рост на 0,33 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,054 сома, продажа — 1,081 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1815 сома (рост на 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,166 сома, продажа — 0,1892 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,662 сома (снижение на 0,05 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13 сомов.
-
Четвертую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.
-
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.