Сюжет: Атака на Иран

На фоне войны на Ближнем Востоке цены на авиатопливо в Азии резко выросли

На фоне войны на Ближнем Востоке цены на авиатопливо в Азии резко выросли, сообщает Reuters.

Эксперты подчеркивают, что это может стать сигналом будущих экономических последствий конфликта для мирового энергетического рынка.

Стоимость авиационного керосина в Сингапуре 5 марта выросла на 72 процента и достигла $225,44 за баррель. Это рекордный показатель. Рост цен связан с опасениями о будущих поставках топлива.

Отмечается, что спотовая стоимость авиационного керосина увеличилась на 140 процентов с момента закрытия торгов 27 февраля, когда она составляла $93,45 за баррель, — за день до того, как США и Израиль начали ракетную атаку на Иран.

Эксперты указывают, что авиатопливо считается наиболее уязвимым к перебоям в поставках, поскольку его запасы обычно остаются на низком уровне из-за особенностей хранения в специальных резервуарах.

Напомним, Корпус стражей исламской революции заявил о перекрытии Ормузского пролива. Через него проходят около 20 процентов мировой нефти и до 30 процентов сжиженного природного газа из стран Персидского залива, включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ, на рынки Азии.

Блокировка «коридора» грозит резким скачком цен на энергоносители. Эксперты прогнозируют рост стоимости нефти до $100 за баррель.
