Объем внешней торговли Кыргызстана по итогам 2025 года составил $15 миллиардов 825 миллионов. По данным Национального статистического комитета, по сравнению с 2024-м показатель снизился на 11,2 процента.

Резкое падение экспорта

Основной причиной отрицательной динамики стало заметное сокращение экспортных поставок на 44,5 процента. В 2025 году их объем составил всего $2 миллиарда 852,1 миллиона.

Импорт вырос на 3,5 процента, достигнув $12 миллиардов 972,9 миллиона.

Кыргызстан сохраняет высокую импортозависимость: на долю внешних поставок в страну приходится более 81 процента от всего товарооборота.

Итоги по внешнеторговому обороту Кыргызстана Нацстатком всегда дает с задержкой на один месяц.

Что повлияло на снижение экспорта

В 2025 году кабинет министров Кыргызстана неоднократно вводил запреты на вывоз из страны различных товаров. В частности, лома, сельскохозяйственных животных. Вводили запреты и на ввоз определенных товаров в республику. Это напрямую повлияло на объем внешней торговли. Особенно экспорта.

По данным Нацстаткома, наиболее заметно в 2025 году по сравнению с 2024-м снизились поставки из Кыргызстана в другие страны:

живых животных — в 5 раз;

обуви — в 4 раза;

золота — в 3,7 раза;

отходов и медного лома — в 2,4 раза;

текстильной одежды — на 25,4 процента;

овощей и корнеплодов — на 22,2 процента;

черных металлов — на 20 процентов.

Кстати, с начала 2026 года кабинет министров уже ввел запрет на вывоз макулатуры и отходов бумаги из республики. Он будет действовать полгода. Кроме того, продлили ограничения на экспорт из страны лома и отходов черных металлов.

Кстати, несмотря на серьезное падение общего экспорта, в 2025 году наблюдался рост поставок:

руды и концентратов драгоценных металлов — в 2 раза;

пластмассы и изделий из нее — на 28,3 процента;

лигнита (бурого угля) — на 17,3 процента;

керамических изделий — на 14,8 процента;

каменного угля — на 6,6 процента.

Импорт: чего стали покупать больше

В 2025 году самым заметным стало увеличение импорта:

хлеба и мучных кондитерских изделий — в 3,2 раза;

изделий из черных металлов — в 1,7 раза;

черных металлов — в 1,6 раза;

древесины и изделий из нее — в 1,6 раза;

воды, включая минеральную и газированную с сахаром — в 1,5 раза;

контрольно-измерительных приборов и аппаратов — на 43,8 процента;

резины и изделий из нее — на 40,1 процента;

разных пищевых продуктов — на 31,2 процента;

пластмассы и изделий из них — на 30,7 процента;

природного и сжиженного газа — на 18,3 процента;

нефтепродуктов — на 16,7 процента.

Наряду с этим, снизились объемы закупки в зарубежных странах:

трикотажных полотен — в 1,8 раза;

оборудования и механических устройств — на 29,8 процента;

одежды и одежных принадлежностей — на 27,7 процента;

средств наземного транспорта и их частей — на 17,8 процента;

химических волокон — на 15,8 процента.

Торговля со странами ЕАЭС

Товарооборот со странами ЕАЭС в 2025 году составил $5 миллиардов 924,1 миллиарда, что на 7,7 процента больше показателя 2024 года. Однако и здесь наблюдается дисбаланс:

экспорт в страны союза рухнул на 31,9 процента (всего $1 миллиард 152 миллиона);

импортные поступления выросли на 25 процентов ($4 миллиарда 772,1 миллиона).

Наибольшая доля взаимной торговли республики внутри объединения пришлась на Россию (64,9 процента) и Казахстан (31,5 процента).