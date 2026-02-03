12:02
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Камбаратинская ГЭС-1 и инвестиции: кабмин КР провел встречу с компаниями из США

Первый зампредседателя кабинета министров Данияр Амангельдиев провел встречу с представителями крупных американских компаний, где обсуждались перспективы инвестиционного сотрудничества.

Как сообщили в кабмине, в ходе встречи он отметил, что Кыргызстан находится на этапе активной реализации масштабных инфраструктурных, энергетических и индустриальных проектов. По его словам, они формируют долгосрочные источники устойчивого экономического роста и способствуют структурной модернизации экономики.

Особое внимание Данияр Амангельдиев уделил проекту Камбаратинской ГЭС-1, подчеркнув, что это крупнейшая инициатива в регионе. Он отметил, что реализация проекта создаст прочную основу для энергетической безопасности, развития промышленности и расширения экспорта электроэнергии.

Первый зампред кабмина также заявил, что реализация стратегических проектов меняет экономическую географию региона и открывает новые возможности для международного бизнеса.

В качестве подтверждения инвестиционной привлекательности страны он сообщил, что в 2025 году международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг КР на уровне B+ с прогнозом «стабильный». По словам Данияра Амангельдиева, это отражает результаты структурных реформ и рост доверия со стороны международных инвесторов.

Кроме того, отмечено, что налоговая политика государства ориентирована на стимулирование и поддержку инвесторов и бизнес-сектора.

«Ключевая цель кабинета министров — сформировать в Кыргызстане надежную, понятную и конкурентоспособную юрисдикцию для долгосрочных инвестиций и технологического партнерства в регионе», — подчеркнул первый зампред.

В завершение встречи он выразил уверенность, что состоявшийся диалог станет основой для запуска новых проектов, развития технологического сотрудничества и укрепления долгосрочного экономического партнерства между КР и американскими компаниями.
