Экономика

Сом продолжает дешеветь к основным валютам, кроме доллара. Курс на 21 января

Фото из интернета. Китайский юань бьет рекорды и стабильно дорожает по отношению к сому с декабря 2025 года

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,5089 сома (скачок на 0,83 процента). Новый январский максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102 сома, продажа — 103 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1228 сома (рост на 0,39 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,108 сома, продажа — 1,14 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1725 сома (рост на 0,52 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1524 сома, продажа — 0,1812 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5666 сома (рост на 0,07 процента). Китайская валюта установила шестой с начала 2026 года рекорд по стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12 сомов, продажа — 13 сомов.

  • Первую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.

  • В 2025-м он провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

