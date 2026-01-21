Сом продолжает дешеветь к основным валютам, кроме доллара. Курс на 21 января

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Официальный курс НБ КР: 12,5666 сома (рост на 0,07 процента). Китайская валюта установила шестой с начала 2026 года рекорд по стоимости.

Первую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.

В 2025-м он провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).