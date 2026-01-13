Рубль и тенге заметно подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 13 января

Официальные курсы доллара и китайского юаня выросли, евро, российского рубля и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,2072 сома (снижение на 0,3 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,44 сома, продажа — 102,42 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0885 сома (падение на 1,19 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,089 сома, продажа — 1,13 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1716 сома (снижение на 0,87 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1544 сома, продажа — 0,1806 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,541 сома (рост на 0,21 процента). Китайская валюта продолжает бить рекорды по стоимости, продолжая тренд прошлого года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,2 сома.