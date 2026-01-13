09:51
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Экономика

Рубль и тенге заметно подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 13 января

Фото из интернета. Доллар полностью восстановил свои позиции и достиг курса, который сохранял практически весь 2025 год

Официальные курсы доллара и китайского юаня выросли, евро, российского рубля и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,2072 сома (снижение на 0,3 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,44 сома, продажа — 102,42 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0885 сома (падение на 1,19 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,089 сома, продажа — 1,13 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1716 сома (снижение на 0,87 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1544 сома, продажа — 0,1806 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,541 сома (рост на 0,21 процента). Китайская валюта продолжает бить рекорды по стоимости, продолжая тренд прошлого года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357585/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 января
Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 декабря
Рубль и евро подешевели, доллар начал дорожать. Курс валют на 31 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 декабря
Рубль и тенге продолжают дорожать, доллар дешевеет. Курс валют на 30 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 декабря
Рубль и тенге подорожали к сому, доллар подешевел. Курс валют на 29 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 декабря
Рубль, тенге и евро подешевели к сому. Курс валют на 26 декабря
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;января Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
Кошелек кыргызстанцев в&nbsp;2026&nbsp;году: у&nbsp;кого вырастут доходы и&nbsp;расходы Кошелек кыргызстанцев в 2026 году: у кого вырастут доходы и расходы
Таджикистан и&nbsp;Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор Таджикистан и Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор
Временный запрет на&nbsp;вывоз из&nbsp;КР отходов черных металлов предлагают продлить Временный запрет на вывоз из КР отходов черных металлов предлагают продлить
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
09:38
МИД Армении вручил ноту протеста послу России из-за слов ведущего Соловьева МИД Армении вручил ноту протеста послу России из-за сло...
09:21
Рубль и тенге заметно подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 13 января
09:14
Федерация гандбола стала членом Национального олимпийского комитета Кыргызстана
09:05
Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
08:53
Сезон ОРВИ. Каким гриппом чаще болеют кыргызстанцы, рассказал специалист
12 января, понедельник
23:37
О возможном повышении цен на смартфоны предупредила корпорация Samsung