12:34
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Экономика

КР и Китай намерены сотрудничать в производстве семян лекарственных растений

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел встречу с делегацией Китайской Народной Республики во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета провинции Ганьсу Хо Вэйпином. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем в агропромышленной сфере. Особое внимание уделено совместному производству семян овощных культур и лекарственных растений. Провинция Ганьсу обладает высоким аграрным потенциалом, обеспечивает до 70 процентов производства семян в КНР и известна своими научно-исследовательскими институтами.

Во время переговоров также поднят вопрос борьбы с колючими кустарниками алтыгана и карагана в Суусамырской долине КР.

Стороны обсудили возможность не только ликвидации этих кустарников, занимающих пастбищные угодья, но и их переработки для получения кормов и удобрений. В этой связи планируется создание совместного предприятия.

Минводсельпрома
Фото Минводсельпрома. Рабочая встреча

Кроме того, обсуждались вопросы обеспечения Кыргызстана специальной сельскохозяйственной техникой из Китая для выращивания картофеля, обмена опытом и подготовки высококвалифицированных специалистов. В данном направлении специалисты профильных ведомств двух стран начнут совместную работу.

В ходе переговоров отмечено, что сотрудничество в указанных сферах позволит увеличить объем товарооборота между двумя государствами.

Так, по статистическим данным, товарооборот между КР и КНР в 2024 году составил $23 миллиарда, а за девять месяцев 2025-го достиг $22 миллиардов. При этом экспорт сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана вырос в два раза.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350042/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
Минсельхоз: Ситуация на продовольственном рынке остается стабильной
Робота IRON с синтетическими мышцами и кожей показали в Китае
До конца 2025 года 60 сел будут полностью обеспечены водой
Кыргызстан доставил народу Сирии 150 тонн гумпомощи
Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США
Китай отказался почти от половины импорта нефти из России из-за санкций США
В Китае запустили автомат, переплавляющий золото и отправляющий деньги на счет
Ряд сел Ноокатского района обеспечили питьевой водой
Кыргызстан занял второе место на чемпионате Азии по перетягиванию каната
Кабмин выделил средства на цифровую карту дорог и систему E-Permit с Китаем
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
В&nbsp;Кыргызстане пени и&nbsp;штрафы будут начисляться автоматически В Кыргызстане пени и штрафы будут начисляться автоматически
Мясо в&nbsp;Бишкеке снова подорожает? Госрегулирование цен заканчивается 12&nbsp;ноября Мясо в Бишкеке снова подорожает? Госрегулирование цен заканчивается 12 ноября
Кабмин обяжет бизнес принимать оплату только картой Кабмин обяжет бизнес принимать оплату только картой
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
7 ноября, пятница
12:20
Байсалов: Кыргызстан — мировой лидер по сокращению выбросов парниковых газов Байсалов: Кыргызстан — мировой лидер по сокращению выбр...
12:08
После землетрясения в Афганистане этнические кыргызы не просили помощи у МИД КР
12:05
Садыр Жапаров: 40 процентов экспорта кыргызских IT-услуг в 2024 году ушло в США
12:00
Иманалы Айдарбеков: Первый среди равных. Судьба, прошедшая сквозь огонь и века
11:40
Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси уходит из Конгресса