КР и Китай намерены сотрудничать в производстве семян лекарственных растений

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел встречу с делегацией Китайской Народной Республики во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета провинции Ганьсу Хо Вэйпином. Об этом сообщает Минводсельпром.
По его данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем в агропромышленной сфере. Особое внимание уделено совместному производству семян овощных культур и лекарственных растений. Провинция Ганьсу обладает высоким аграрным потенциалом, обеспечивает до 70 процентов производства семян в КНР и известна своими научно-исследовательскими институтами.
Стороны обсудили возможность не только ликвидации этих кустарников, занимающих пастбищные угодья, но и их переработки для получения кормов и удобрений. В этой связи планируется создание совместного предприятия.
Кроме того, обсуждались вопросы обеспечения Кыргызстана специальной сельскохозяйственной техникой из Китая для выращивания картофеля, обмена опытом и подготовки высококвалифицированных специалистов. В данном направлении специалисты профильных ведомств двух стран начнут совместную работу.
Так, по статистическим данным, товарооборот между КР и КНР в 2024 году составил $23 миллиарда, а за девять месяцев 2025-го достиг $22 миллиардов. При этом экспорт сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана вырос в два раза.