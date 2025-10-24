10:20
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Экономика

Рубль и евро продолжают дешеветь. Курс валют на 24 октября

Фото из интернета. Российский рубль штормит — после резкого подъема он начал падать

Официальные курсы евро и российского рубля снизились, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,7 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,407 сома (снижение на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,82 сома, продажа — 101,8 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0725 сома (снижение на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,064 сома, продажа — 1,085 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1625 сома (рост на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1451 сома, продажа — 0,169 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2779 сома (рост на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,65 сома.


  • Пятую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
