Рубль и евро продолжают дешеветь. Курс валют на 24 октября

Официальные курсы евро и российского рубля снизились, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,7 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,407 сома (снижение на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,82 сома, продажа — 101,8 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0725 сома (снижение на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,064 сома, продажа — 1,085 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1625 сома (рост на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1451 сома, продажа — 0,169 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2779 сома (рост на 0,03 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,65 сома.
Пятую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.