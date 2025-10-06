Мировые цены на продовольствие снизились в сентябре

Глобальные цены на продовольственные товары несколько снизились в сентябре. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Основным фактором снижения стало падение котировок сахара и молочной продукции.

Индекс продовольственных цен ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения международной стоимости ключевых продовольственных товаров, составил в сентябре 128,8 пункта — чуть ниже августовского уровня (129,7). В годовом выражении индекс вырос на 3,4 процента.

Зерновые

Индекс цен по сравнению с августом снизился на 0,6 процента. Мировая стоимость пшеницы падает третий месяц подряд — на фоне слабого спроса и крупных урожаев в ведущих странах-производителях.

Цены на кукурузу снизились благодаря прогнозам обильных поставок и временной отмене экспортных пошлин в Аргентине. Рис подешевел на 0,5 процента — из-за снижения закупок со стороны Филиппин и африканских стран.

Растительные масла

Индекс цен снизился на 0,7 процента, чему способствовало падение котировок пальмового и соевого масел. При этом стоимость подсолнечного и рапсового масел немного выросла.

Молочная продукция

Подешевела на 2,6 процента. Особенно заметно снизились цены на сливочное масло — на 7 процентов, что связано с окончанием сезона потребления мороженого в Северном полушарии и благоприятными прогнозами производства в Австралии и Новой Зеландии. Стоимость сухого молока снизилась из-за слабого спроса и усиления конкуренции на экспортных рынках. Сыр подешевел незначительно.

Мясо

Индекс цен вырос на 0,7 процента, достигнув рекордного уровня — сейчас он на 6,6 процента выше, чем год назад. Особенно заметно подорожала говядина, спрос на которую остается высоким в США. Это стимулирует импорт, поддерживая рост стоимости. Цена баранины также выросла, тогда как котировки свинины и мяса птицы остались стабильными.

Сахар

Индекс цен снизился на 4,1 процента, достигнув самого низкого уровня за последние 4,5 года. Причиной стали рекордные объемы производства в Бразилии, а также благоприятные прогнозы урожая в Индии и Таиланде — благодаря обильным муссонным дождям и расширению посевных площадей.

В своем докладе ФАО представила обновленные прогнозы по глобальному производству зерновых в 2025-м. Общий объем ожидается на 3,8 процента выше, чем в прошлом году, что станет самым крупным годовым приростом с 2013-го. Рост обеспечат увеличенные объемы урожая пшеницы в Австралии, кукурузы — в США и риса — в Индии.

Мировые запасы зерна к концу сезона 2026 года могут достигнуть 900,2 миллиона тонн, а запасы риса — рекордного уровня.

Международная торговля зерновыми, по оценке ФАО, вырастет на 2,5 процента и достигнет 497,1 миллиона тонн. Основной вклад внесет рост торговли пшеницей, тогда как экспорт риса сократится — из-за снижения спроса в Азии и Африке на фоне хороших местных урожаев и крупных закупок, сделанных ранее в этом году.