Экономика

Кабмин забрал себе налоги, таможню и контроль над алкоголем

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о масштабной реорганизации налоговой и таможенной систем.

Согласно документу, Государственная налоговая служба и Агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта и алкоголя объединяются в единую структуру — Государственную налоговую службу. Она станет правопреемником двух упраздненных органов.

Кроме того, Государственная таможенная служба выведена из подчинения Минфина и теперь будет работать напрямую при кабмине. Утверждены новые положения и схемы управления для обеих структур.

Реформа предполагает перераспределение функций между Минфином, кабмином и профильными ведомствами. В частности Минэкономики получит полномочия по выработке единой политики в сфере производства и оборота алкоголя, биоэтанола и драгоценных металлов.

Также уточнены источники доходов бюджета, администрируемые налоговой и таможней: от сборов за вывоз мусора и лицензий — до пошлин, штрафов и конфискаций.

Ряд прежних решений правительства и кабмина признаны утратившими силу. Вступление постановления в силу намечено с 1 января 2026 года, часть норм — через 10 дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344992/
