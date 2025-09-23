Рубль, тенге и юань подешевели, евро немного вырос. Курс на 23 сентября

Официальные курсы российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились, евро — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,24 сома, продажа — 87,67 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,8631 сома (рост на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,43 сома, продажа — 103,42 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0432 сома (снижение на 0,41 процента). Обновление сентябрьского минимума. Общий тренд: с начала месяца рубль подешевел к сому на 8 процентов.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,038 сома, продажа — 1,066 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1612 сома (снижение на 0,25 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,14 сома, продажа — 0,1713 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2924 сома (снижение на 0,03 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,9 сома.
-
Четвертую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $378,6 миллиона.
-
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.