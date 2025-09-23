09:41
Экономика

Рубль, тенге и юань подешевели, евро немного вырос. Курс на 23 сентября

Фото из интернета. Тренд на ослабление рубля сохраняется

Официальные курсы российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились, евро — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,24 сома, продажа — 87,67 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,8631 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,43 сома, продажа — 103,42 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0432 сома (снижение на 0,41 процента). Обновление сентябрьского минимума. Общий тренд: с начала месяца рубль подешевел к сому на 8 процентов.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,038 сома, продажа — 1,066 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1612 сома (снижение на 0,25 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,14 сома, продажа — 0,1713 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2924 сома (снижение на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,9 сома.


  • Четвертую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $378,6 миллиона.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
