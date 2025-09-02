В городе Ош построят детский сад на 100 мест

Управление капитального строительства мэрии города Оша объявило тендер на строительство детского сада на 100 мест на муниципальном земельном участке по улице А.Мамаева, № 75б.

Как сообщает портал госзакупок, на возведение объекта планируется направить 112 миллионов 38,3 тысячи сомов.

Построить здание должны в течение года со дня заключения контракта.

Предложения поставщиков принимаются до 15 сентября.

По данным Минпросвещения, в Кыргызстане охват дошкольным образованием вырос до 44,3 процента. Ставится цель довести этот показатель до 60 процентов в ближайшие годы.