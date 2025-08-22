На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди

Сегодня в рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику состоялась церемония подписания меморандумов между Государственной налоговой службой и Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, в ходе мероприятия председатели двух ведомств Алманбет Шыкмаматов и Жандос Дуйсембиев подписали два меморандума:

— о проведении пилотного проекта по применению навигационных пломб для отслеживания перевозок автомобильным транспортом в рамках взаимной торговли;

— о взаимном сотрудничестве при перемещении автотранспортных средств и товаров.

В рамках первого меморандума пилотный проект будет направлен на создание условий для проведения налоговых и таможенных процедур фискальными органами двух стран в соответствии с международными стандартами, что обеспечит прозрачность для субъектов малого и среднего бизнеса.

В рамках второго меморандума предусмотрена реализация пилотного проекта по интеграции информационных систем для обмена сопроводительными накладными на товары и электронными счетами-фактурами, а также внедрение электронной очереди на пунктах пропуска через кыргызско-казахскую границу.

Председатель Налоговой службы КР Алманбет Шыкмаматов подчеркнул, что сегодня подписаны два значимых документа.

«Подписание этих меморандумов является положительным шагом к государственной поддержке представителей бизнеса и грузоперевозчиков, предоставлению льгот и упрощению процедур», — отметил он.

Фото ГНС. Подписание меморандума

В свою очередь председатель Комитета государственных доходов РК Жандос Дуйсембиев поблагодарил кыргызстанских коллег за сотрудничество. Он отметил, что наблюдается рост товарооборота между двумя странами, и выразил надежду, что подписание меморандумов будет способствовать дальнейшему увеличению экспорта и импорта.

Отмечается, что подписанные меморандумы направлены на создание условий для внедрения навигационных пломб и улучшения контроля за перевозками. Это позволит сократить объем контрольных процедур на пунктах пропуска, повысить прозрачность и оперативность пересечения государственной границы между Кыргызстаном и Казахстаном.