20:37
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Экономика

На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди

Сегодня в рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику состоялась церемония подписания меморандумов между Государственной налоговой службой и Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, в ходе мероприятия председатели двух ведомств Алманбет Шыкмаматов и Жандос Дуйсембиев подписали два меморандума:

— о проведении пилотного проекта по применению навигационных пломб для отслеживания перевозок автомобильным транспортом в рамках взаимной торговли;

— о взаимном сотрудничестве при перемещении автотранспортных средств и товаров.

В рамках первого меморандума пилотный проект будет направлен на создание условий для проведения налоговых и таможенных процедур фискальными органами двух стран в соответствии с международными стандартами, что обеспечит прозрачность для субъектов малого и среднего бизнеса.

В рамках второго меморандума предусмотрена реализация пилотного проекта по интеграции информационных систем для обмена сопроводительными накладными на товары и электронными счетами-фактурами, а также внедрение электронной очереди на пунктах пропуска через кыргызско-казахскую границу.

Председатель Налоговой службы КР Алманбет Шыкмаматов подчеркнул, что сегодня подписаны два значимых документа.

«Подписание этих меморандумов является положительным шагом к государственной поддержке представителей бизнеса и грузоперевозчиков, предоставлению льгот и упрощению процедур», — отметил он.

ГНС
Фото ГНС. Подписание меморандума

В свою очередь председатель Комитета государственных доходов РК Жандос Дуйсембиев поблагодарил кыргызстанских коллег за сотрудничество. Он отметил, что наблюдается рост товарооборота между двумя странами, и выразил надежду, что подписание меморандумов будет способствовать дальнейшему увеличению экспорта и импорта.

Отмечается, что подписанные меморандумы направлены на создание условий для внедрения навигационных пломб и улучшения контроля за перевозками. Это позволит сократить объем контрольных процедур на пунктах пропуска, повысить прозрачность и оперативность пересечения государственной границы между Кыргызстаном и Казахстаном.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340681/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров рассказал о совместных проектах, реализуемых с Казахстаном
Кыргызстан и Казахстан по итогам переговоров подписали ряд документов
Новый подход к проверкам. Схемы на миллиарды сомов раскрыла ГНС
Средний бизнес обязан ежемесячно подавать отчет по единому налогу
Бывшему главе Налоговой службы и его заместителю продлили срок ареста
В городе Ош открылось генеральное консульство Казахстана
Кыргызско-Казахский молодежный форум пройдет в Бишкеке
Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду
ГНС запустила электронный сервис автоматического начисления налога на имущество
Популярные новости
Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду
ГНС напомнила о&nbsp;штрафах за&nbsp;несвоевременную подачу налоговой отчетности ГНС напомнила о штрафах за несвоевременную подачу налоговой отчетности
В&nbsp;Кыргызстане введут мораторий на&nbsp;добычу промысловых и&nbsp;особо ценных видов рыбы В Кыргызстане введут мораторий на добычу промысловых и особо ценных видов рыбы
Национальный банк предупреждает об&nbsp;очередной мошеннической схеме Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
22 августа, пятница
20:28
Spark установит зарядные станции для электромобилей на туристических объектах КР Spark установит зарядные станции для электромобилей на ...
20:11
На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
20:00
В Бишкеке временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов
19:48
В Бишкеке состоится кыргызско-турецкий бизнес-форум
19:25
Фильм из Кыргызстана «Качкын» участвует в конкурсе Lendoc Film Festival