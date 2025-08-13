Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 13 августа

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс НБ КР: 87,35 сома (снижение 0,09 процента). Второй день падения. Минимум за последние три недели.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,15 сома, продажа — 87,63 сома.
Евро
- Официальный курс НБ КР: 101,457 сома (снижение на 0,42 процента). Самое большое падение за последние две недели.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,21 сома, продажа — 102,21 сома.
Российский рубль
- Официальный курс НБ КР: 1,0954 сома (снижение на 0,22 процента). Дешевеет третий день.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,087 сома, продажа — 1,111 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс НБ КР: 0,161 сома (снижение на 0,19 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1423 сома, продажа — 0,1715 сома.
Китайский юань
- Официальный курс НБ КР: 12,1477 сома (снижение на 0,21 процента). Максимальное падение за неделю.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,6 сома, продажа — 12,6 сома.