Экономика

Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 13 августа

Фото из интернета. За последние сутки сильнее всего подешевело евро

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс НБ КР: 87,35 сома (снижение 0,09 процента). Второй день падения. Минимум за последние три недели.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,15 сома, продажа — 87,63 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР: 101,457 сома (снижение на 0,42 процента). Самое большое падение за последние две недели.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,21 сома, продажа — 102,21 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР: 1,0954 сома (снижение на 0,22 процента). Дешевеет третий день.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,087 сома, продажа — 1,111 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс НБ КР: 0,161 сома (снижение на 0,19 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1423 сома, продажа — 0,1715 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР: 12,1477 сома (снижение на 0,21 процента). Максимальное падение за неделю.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,6 сома, продажа — 12,6 сома.
