Мониторинг цен на мясо провела антимонопольная служба в Оше

Служба антимонопольного регулирования провела в Оше мониторинг мясных рынков, в том числе центрального и специализированных магазинов по продаже мяса.

По данным пресс-службы ведомства, говядина и баранина реализуются по цене от 680 сомов за килограмм.

В ходе мониторинга с торговцами провели разъяснительную работу и рассказали о недопустимости необоснованного роста цен и необходимости соблюдения Закона «О защите прав потребителей».

Антимонопольщики также проверили стоимость баранины и яиц на Ошском рынке в Бишкеке.

Ранее сообщалось, что на мясо введут государственное ценовое регулирование. Решение принято на совещании в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.