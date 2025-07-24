Кыргызстан стал лидером в ЕАЭС по объему строительных работ. Такие данные представили эксперты ЕЭК.

Отмечается, что объем строительных работ в целом в Евразийском экономическом союзе увеличился на 6,8 процента в январе — мае 2025-го по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рост наблюдался во всех странах союза. Наиболее высокий показатель зафиксирован в КР (в 1,9 раза). Далее следуют Армения с 29 процентами, Казахстан с 15,4 процента, Беларусь с 12,3 процента и Россия с 5,5 процента.

В январе — феврале этого года Евразийская экономическая комиссия фиксировала рост в Кыргызстане на 12,1 процента.

Напомним, согласно статистическим данным ЕЭК, в конце прошлого года КР лидировала в ЕАЭС по объемам строительства с 38,3 процента.