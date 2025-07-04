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Экономика

Рубль и тенге подешевели к сому. Курс валют на 4 июля

Фото из интернета. Евро вновь начал дорожать, он продолжает бить рекорды

Официальные курсы евро и китайского юаня — выросли, российского рубля и казахстанского тенге — подешевели. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,1604 сома (рост на 0,16 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,21 сома, продажа — 103,19 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1098 сома (снижение на 0,32 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,101 сома, продажа — 1,13 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1683 сома (снижение на 0,24 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1438 сома, продажа — 0,1795 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2122 сома (рост на 0,09 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12 сомов, продажа — 12,8 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335146/
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