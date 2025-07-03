За шесть месяцев план по налоговым сборам перевыполнен на 11 миллиардов сомов

Беспощадная борьба с коррупцией в стране, а также проводимая экономическая политика создают условия для увеличения налоговых поступлений. Об этом заявил председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов в прямом эфире телеканала «Ала-Тоо 24», сообщает пресс-служба ГНС.
По словам Алмамбета Шыкмаматова, в результате реформ, реализованных за последний год, объем налоговых поступлений значительно вырос. Так, если в 2020-м в бюджет поступило 63 миллиарда сомов, то в 2023 году — 155 миллиардов. На 2025-й запланировано собрать 268 миллиардов сомов. За первые шесть месяцев этого года план перевыполнен на 11 миллиардов.
«Сейчас налоговики и предприниматели почти не пересекаются — мы упростили процедуры. Это не только наша заслуга. Серьезный вклад вносит и ГКНБ, активно борясь с коррупцией. Государственные служащие перестали брать взятки, а предприниматели — договариваться и уклоняться от налогов. Как сказал Камчыбек Кыдыршаевич (глава ГКНБ. — Прим. ред.): хочешь разбогатеть, иди в бизнес. Так и есть: кто хочет зарабатывать, должен заниматься предпринимательством.
Президент с начала года подписал два указа. Оба направлены на поддержку предпринимателей, защиту малого и среднего бизнеса и улучшение инвестиционного климата», — подчеркнул он.
Напомним, 2 июля этого года на совещании под руководством председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева заявлено, что Налоговая служба по итогам первого полугодия перевыполнила план по поступлениям на 6,7 миллиарда сомов.