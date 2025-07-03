За шесть месяцев план по налоговым сборам перевыполнен на 11 миллиардов сомов

Беспощадная борьба с коррупцией в стране, а также проводимая экономическая политика создают условия для увеличения налоговых поступлений. Об этом заявил председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов в прямом эфире телеканала «Ала-Тоо 24», сообщает пресс-служба ГНС.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, в результате реформ, реализованных за последний год, объем налоговых поступлений значительно вырос. Так, если в 2020-м в бюджет поступило 63 миллиарда сомов, то в 2023 году — 155 миллиардов. На 2025-й запланировано собрать 268 миллиардов сомов. За первые шесть месяцев этого года план перевыполнен на 11 миллиардов.

Глава ГНС также добавил, что на рост налоговых поступлений повлиял целый ряд факторов.

«Сейчас налоговики и предприниматели почти не пересекаются — мы упростили процедуры. Это не только наша заслуга. Серьезный вклад вносит и ГКНБ, активно борясь с коррупцией. Государственные служащие перестали брать взятки, а предприниматели — договариваться и уклоняться от налогов. Как сказал Камчыбек Кыдыршаевич (глава ГКНБ. — Прим. ред.): хочешь разбогатеть, иди в бизнес. Так и есть: кто хочет зарабатывать, должен заниматься предпринимательством.

Президент с начала года подписал два указа. Оба направлены на поддержку предпринимателей, защиту малого и среднего бизнеса и улучшение инвестиционного климата», — подчеркнул он.

Напомним, 2 июля этого года на совещании под руководством председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева заявлено, что Налоговая служба по итогам первого полугодия перевыполнила план по поступлениям на 6,7 миллиарда сомов.