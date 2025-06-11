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Экономика

Нацбанк Кыргызстана опроверг причастность к проекту цифрового актива USDKG

Национальный банк Кыргызской Республики выступил с официальным заявлением в ответ на появившуюся в ряде СМИ и интернет-ресурсов информацию о якобы запланированном запуске в третьем квартале 2025 года цифрового актива под названием USDKG, обеспеченного золотыми резервами, приобретенными у регулятора на $300 миллионов.

Как подчеркивается в заявлении, НБ КР не осуществлял и не осуществляет продажу золота для каких-либо проектов по выпуску цифровых активов, включая USDKG.

В пресс-релизе уточняется, что деятельность Нацбанка в сфере управления международными резервами, включая операции с золотом, строго регулируется утвержденной инвестиционной политикой и осуществляется исключительно через ограниченный круг надежных контрагентов, имеющих международный кредитный рейтинг не ниже уровня A от ведущих рейтинговых агентств. Все подобные операции проходят строгие внутренние процедуры оценки рисков и соответствия.

НБ КР также напомнил, что является независимым органом, действующим в соответствии с Конституцией и конституционным Законом «О Национальном банке». Все решения по управлению международными резервами принимаются им самостоятельно и без влияния со стороны других государственных органов, что служит гарантией финансовой стабильности страны.

Кроме того, в заявлении говорится, что регулятор не участвует в проектах, связанных с выпуском цифровых валют или стейблкоинов, и не разрешал использование своего имени или активов в маркетинговых материалах или юридических документах.

В заключение Национальный банк призвал представителей СМИ и всех заинтересованных сторон тщательно проверять информацию, поступающую из неофициальных источников, и воздерживаться от распространения недостоверных данных, которые могут ввести в заблуждение общественность и участников финансового рынка. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332308/
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