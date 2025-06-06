Объединенная коллегия таможенных служб стран ЕАЭС обсудила ряд вопросов на Иссык-Куле. В заседании приняли участие представители таможенных служб России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Всего рассмотрено 24 вопроса, затрагивающие темы:

таможенного транзита;

администрирования товаров для личного пользования;

проведения таможенных экспертиз;

информационного взаимодействия таможенных органов;

классификации отдельных категорий товаров (пневматические рессоры, устройства для светотерапии).

Особое внимание уделено контролю таможенной стоимости — актуализированы стоимостные индикаторы риска в отношении отдельных налогоемких товаров из единого перечня.

Также согласованы предложения таможенных служб по исполнению поручения Евразийского межправительственного совета, касающиеся организации взаимодействия для обеспечения надлежащего контроля таможенной стоимости товаров.

Принято решение о внесении изменений в правила процедуры для регламентации порядка приглашения представителей международных организаций.

Участники договорились организовать конкурс профессионального мастерства для операторов-аналитиков среди таможенных служб ЕАЭС. Это позволит обменяться опытом анализа рентгеновских изображений и ознакомиться с практикой коллег в части применения неинтрузивного досмотрового оборудования.