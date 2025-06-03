Кыргызстан и Катар намерены создать деловой совет для развития партнерских связей между предпринимателями двух стран. Об этом сообщает МИД КР.

По данным пресс-службы ведомства, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Катаре Марат Нуралиев встретился с директором департамента по работе с комитетами и деловыми советами Торгово-промышленной палаты Катара Хамадом Али Муайкли Аль-Марри.

«Отдельное внимание было уделено вопросу создания Кыргызско-Катарского делового совета на базе действующих межправительственных соглашений. Посол отметил, что такая структура станет эффективной платформой для установления устойчивых партнерских связей между предпринимателями двух стран, проведения целенаправленных бизнес-мероприятий и продвижения новых инициатив в сфере экономики и инвестиций», — говорится в сообщении.

Катарская сторона поддержала инициативу, выразив готовность к активному взаимодействию.