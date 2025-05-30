Объем экспорта товаров из Марий Эл в Кыргызстан вырос почти на треть

Объем экспорта товаров из Марий Эл в Кыргызстан за прошлый год вырос почти на треть и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению. Об этом журналистам сообщил глава региона Юрий Зайцев по итогам рабочей встречи с генконсулом КР в Казани Эриком Бейшембиевым.

«По итогам 2024-го мы почти на 30 процентов увеличили объемы поставок товаров из Марий Эл в Киргизию и нацелены наращивать товарооборот и далее», — сказал он.

Глава региона также отметил, что в первую очередь речь идет о металлоизделиях, оборудовании, древесине и мясной продукции — основных статьях экспорта из Марий Эл. Кроме того, вырос в прошлом году на 36,2 процента также импорт товаров из Кыргызстана.

Юрий Зайцев проинформировал, что в рамках рабочей поездки гости посетили ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий региона, чтобы лично убедиться в качестве продукции и пообщаться с бизнес-сообществом.

«Совместных планов у нас много: помимо увеличения товарооборота, мы также планируем развитие научно-образовательных и инновационных проектов, а также расширение туристического и культурного обмена», — добавил он.