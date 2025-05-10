Семья президента США заработала $320 миллионов на мемкоине TRUMP. Об этом свидетельствует отчет журнала Fortune.

Он показывает, что создатели мем-монеты TRUMP заработали более $320 миллионов на транзакционных сборах с момента ее запуска в начале этого года.

Согласно данным Chainalysis, торговая активность мем-монеты резко возросла после того, как Дональд Трамп организовал ужин в своем гольф-клубе, что привело к росту цены.

Отмечается, что в белой книге TRUMP указано — из общего объема поставок в 1 миллиард токенов 20 процентов в настоящее время находятся в обращении, причем половина из них распределена по децентрализованным пулам биржевой ликвидности.

CIC Digital, компания, связанная с Trump Group, получает прибыль, взимая комиссию в размере 0,3 процента за каждую транзакцию.

Аналитическая фирма Blockchain Nansen подчеркивает, что эта модель генерирует доход за счет объема торгов, а не за счет колебаний цен. В настоящее время 80 процентов токенов остаются заблокированными и принадлежат компаниям, связанным с Дональдом Трампом.

Критики из Демократической партии США выразили обеспокоенность тем, что эта модель может служить каналом для анонимных лиц, чтобы оказывать неправомерное влияние на американского президента.