Укреплять торговые связи с Кыргызстаном намерены США. Американское посольство в Бишкеке объявило открытый конкурс на реализацию соответствующей программы.

Уточняется, что она направлена на содействие экономическому росту и созданию рабочих мест в нашей стране. Проект включает развитие рыночных возможностей для американских компаний, укрепление деловых связей между предприятиями двух государств, а также повышение осведомленности местных потребителей о продуктах и возможностях бизнеса из Соединенных Штатов.

Предусмотрены развитие предпринимательских навыков, поддержка местных программ занятости, обучение финансовой грамотности и меры по предотвращению трудовой эмиграции, а также продвижение защиты интеллектуальной собственности.

Конкурс открыт для организаций, заинтересованных в реализации программ на местном уровне.