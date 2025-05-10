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Экономика

Укреплять торговые связи с Кыргызстаном намерены США

Укреплять торговые связи с Кыргызстаном намерены США. Американское посольство в Бишкеке объявило открытый конкурс на реализацию соответствующей программы.

Уточняется, что она направлена на содействие экономическому росту и созданию рабочих мест в нашей стране. Проект включает развитие рыночных возможностей для американских компаний, укрепление деловых связей между предприятиями двух государств, а также повышение осведомленности местных потребителей о продуктах и возможностях бизнеса из Соединенных Штатов.

Предусмотрены развитие предпринимательских навыков, поддержка местных программ занятости, обучение финансовой грамотности и меры по предотвращению трудовой эмиграции, а также продвижение защиты интеллектуальной собственности.

Конкурс открыт для организаций, заинтересованных в реализации программ на местном уровне.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328551/
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