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Экономика

Новый международный аэропорт построят в Джалал-Абаде. Как он будет выглядеть

В Сузакском районе Джалал-Абадской области в ближайшее время начнется строительство нового международного аэропорта «Джалал-Абад». Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Аэропорт разместится на территории площадью 381 гектар. Проектом предусмотрено возведение двухэтажного пассажирского терминала общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Пропускная способность составит более 350 пассажиров в час, что обеспечит высокий уровень комфорта и сервиса.

Аэродромная инфраструктура будет соответствовать международным стандартам: планируется строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3 тысячи 800 метров, двух рулежных дорожек и шести стоянок для воздушных судов.

Новый аэропорт будет отнесен к категории 4Е, что позволит принимать как пассажирские, так и грузовые воздушные суда, включая Boeing 737, Airbus A320 и A321, а также ИЛ-76, Airbus A330, Boeing 767-300 и другие.

Отмечается, что проект реализуется в рамках стратегии развития авиационной отрасли Кыргызстана, определенной президентом Садыром Жапаровым.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328550/
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