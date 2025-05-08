На вторичном рынке подорожал цемент. В Минэкономики рассказали почему

Основные объемы цемента отгружаются крупным поставщикам, в том числе Государственной ипотечной компании (ГИК), что вызывает локальный дефицит продукции на вторичном рынке и, как следствие, ее удорожание. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, по протокольному поручению главы кабмина Адылбека Касымалиева 7 мая Служба антимонопольного регулирования провела республиканский мониторинг цен на цемент.

В рамках него сотрудники службы провели разъяснительные мероприятия с участниками рынка, направленные на предупреждение необоснованного роста стоимости цементной продукции.

По итогам мониторинга установлено:

• в южных регионах республики ситуация с поставками и ценами на цемент остается стабильной;

• в северных регионах зафиксировано повышение стоимости цемента М-400 в мешках по 50 килограммов, что обусловлено временными ремонтными работами на отдельных цементных заводах, а также влиянием сезонного фактора.

Ремонтные работы на заводе «Терек-Таш» завершатся 14 мая, и уже с 15 мая предприятие начнет работу в полном объеме. Кантский цементный завод (КЦЗ) продолжает функционировать в плановом режиме, поставляя продукцию в прежних объемах. Приоритетными направлениями остаются национальные инфраструктурные объекты и бесперебойное снабжение населения.

Отмечается, что отечественные заводы-производители цемента в связи с активизацией строительного сезона незначительно скорректировали отпускные цены — от 10 до 20 сомов за мешок (50 килограммов), при этом часть предприятий сохраняет прежний уровень стоимости. Основные объемы продукции отгружаются крупным поставщикам, в том числе ГИК, что вызывает локальный дефицит цемента на вторичном рынке и, как следствие, его удорожание.

Служба антимонопольного регулирования продолжит ежедневный мониторинг и будет оперативно реагировать на возможные риски ценовой нестабильности на рынке строительных материалов.