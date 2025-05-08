18:40
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Экономика

На вторичном рынке подорожал цемент. В Минэкономики рассказали почему

Основные объемы цемента отгружаются крупным поставщикам, в том числе Государственной ипотечной компании (ГИК), что вызывает локальный дефицит продукции на вторичном рынке и, как следствие, ее удорожание. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, по протокольному поручению главы кабмина Адылбека Касымалиева 7 мая Служба антимонопольного регулирования провела республиканский мониторинг цен на цемент.

В рамках него сотрудники службы провели разъяснительные мероприятия с участниками рынка, направленные на предупреждение необоснованного роста стоимости цементной продукции.

По итогам мониторинга установлено:

• в южных регионах республики ситуация с поставками и ценами на цемент остается стабильной;

• в северных регионах зафиксировано повышение стоимости цемента М-400 в мешках по 50 килограммов, что обусловлено временными ремонтными работами на отдельных цементных заводах, а также влиянием сезонного фактора.

Ремонтные работы на заводе «Терек-Таш» завершатся 14 мая, и уже с 15 мая предприятие начнет работу в полном объеме. Кантский цементный завод (КЦЗ) продолжает функционировать в плановом режиме, поставляя продукцию в прежних объемах. Приоритетными направлениями остаются национальные инфраструктурные объекты и бесперебойное снабжение населения.

Отмечается, что отечественные заводы-производители цемента в связи с активизацией строительного сезона незначительно скорректировали отпускные цены — от 10 до 20 сомов за мешок (50 килограммов), при этом часть предприятий сохраняет прежний уровень стоимости. Основные объемы продукции отгружаются крупным поставщикам, в том числе ГИК, что вызывает локальный дефицит цемента на вторичном рынке и, как следствие, его удорожание.

Служба антимонопольного регулирования продолжит ежедневный мониторинг и будет оперативно реагировать на возможные риски ценовой нестабильности на рынке строительных материалов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328470/
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
В ГИК подвели итоги работы за 2024 год и переизбрали совет директоров
Гражданам передадут более 870 ипотечных квартир в Джалал-Абадской области
В ЖК просят, чтобы ГИК поставила учителей и врачей в отдельную очередь
Садыр Жапаров вручил ключи от квартир 476 семьям
В Кыргызстане строят почти 62 тысячи ипотечных квартир
Более 10 тысяч семей приобрели жилье после появления ГИК
Депутат Айгул Айдарова заверяет, что получила квартиру по линии ГИК законно
Садыр Жапаров открыл новый жилой комплекс и рассказал о ценах на ипотеку
Встать в очередь для получения квартиры от ГИК можно будет через «Түндүк»
Мэрия Бишкека передаст Госипотечной компании квартиры класса люкс
Популярные новости
Товарооборот Кыргызстана со&nbsp;странами Европы существенно сократился с&nbsp;начала года Товарооборот Кыргызстана со странами Европы существенно сократился с начала года
Страны Центральной Азии рискуют столкнуться с&nbsp;замедлением ВВП из-за пошлин США Страны Центральной Азии рискуют столкнуться с замедлением ВВП из-за пошлин США
Кыргызстан выпустит обеспеченный золотом Минфина долларовый стейблкоин USDKG Кыргызстан выпустит обеспеченный золотом Минфина долларовый стейблкоин USDKG
Российский рубль стал лидером в&nbsp;общем объеме денежных переводов в&nbsp;Кыргызстане Российский рубль стал лидером в общем объеме денежных переводов в Кыргызстане
Бизнес
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с&nbsp;предстоящим 80-летием Великой Победы MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
7&nbsp;мая&nbsp;&mdash; День связи в&nbsp;Кыргызстане: поздравление от&nbsp;команды&nbsp;О! 7 мая — День связи в Кыргызстане: поздравление от команды О!
Banca: брокер с&nbsp;фокусом на&nbsp;рынок Кыргызстана Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана
8 мая, четверг
18:36
На вторичном рынке подорожал цемент. В Минэкономики рассказали почему На вторичном рынке подорожал цемент. В Минэкономики рас...
18:18
Ремонт дорог в Бишкеке. Откроют участок бульвара Молодой Гвардии
18:05
В Казахстане опубликовали список самых богатых бизнесменов
17:36
В природном парке «Ала-Арча» открыли амфитеатр
17:04
Русский дом в Бишкеке приглашает на празднование Дня Победы. Будут сюрпризы