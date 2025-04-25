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Экономика

Нацбанк завершил первый квартал года с прибылью в 7,3 миллиарда сомов

Национальный банк представил данные из отчета о финансовом положении по состоянию на конец первого квартала 2025 года.

Согласно опубликованной информации на 31 марта 2025 года, итоговый капитал Национального банка составил 126 миллиардов 194,8 миллиона сомов. Это значительно превышает показатель на аналогичную дату прошлого года (31 марта 2024 года), когда итоговый капитал составлял 81 миллиард 704,5 миллиона сомов.

Рост капитала в значительной степени обусловлен увеличением резерва по переоценке иностранной валюты и монетарного золота, который на конец первого квартала 2025 года достиг 106 миллиардов 592,4 миллиона сомов по сравнению с 57 миллиардами 414,5 миллиона сомов годом ранее.

Кроме того, за первый квартал 2025 года НБ КР зафиксировал прибыль отчетного периода в размере 7 миллиардов 378,6 миллиона сомов. Напомним, за аналогичный период 2024 года был зафиксирован убыток в размере 128 миллионов сомов.

Уставный капитал (4 миллиарда сомов) и обязательный резерв (8 миллиардов 263 миллиона сомов) остались без изменений по сравнению с концом первого квартала 2024 года. Резерв по переоценке инвестиций в ценные бумаги, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, составил отрицательное значение в 39,2 миллиона сомов (против −281 миллиона сомов годом ранее).

Общий показатель «Обязательства и капитал» на 31 марта 2025 года составил 620 миллиардов 332 миллиона сомов, увеличившись по сравнению с 465 миллиардами 453,1 миллиона сомов на 31 марта 2024-го.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327342/
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