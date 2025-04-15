Минсельхоз: Повышение цен на картофель не ожидается

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства сообщает, что в стране сохраняется благоприятная оптовая цена на картофель для фермеров. Дальнейшего роста цен не ожидается, обещают чиновники.

Фермеров призывают воспользоваться моментом и реализовать запасы картофеля уже сейчас, получив хорошую прибыль. Оптовая цена картофеля составляет выше 40 сомов за килограмм.

«Сегодня розничная цена на картофель на рынках республики колеблется от 35 до 65 сомов. Цены на картофель не будут повышаться. Министерство также предупреждает, что, поскольку в мае появится новый картофель и он начнет реализоваться, это может привести к снижению цен», — говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 14 апреля 2025 года на территорию республики поступило в общей сложности 8 тысяч 298 тонн картофеля, в то же время около 16 тысяч тонн на экспорт. Продукция проходит все лабораторные исследования.