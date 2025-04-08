Кыргызстан хочет привлечь $180 миллионов, чтобы посадить 10 миллионов деревьев

В Кыргызстане дан старт экологическому проекту, направленному на борьбу с изменением климата и развитие зеленой экономики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, инициатива, реализуемая в рамках поручений президента Садыра Жапарова по охране окружающей среды, должна стать первым в Центральной Азии масштабным проектом по высадке деревьев и снижению углеродного следа.

Об этом стало известно по итогам встречи председателя кабмина Адылбека Касымалиева с представителями британской компании Valor Carbon.

Valor Carbon — британская фирма, специализирующаяся на климатическом финансировании, разработке решений для устойчивого развития и реализации проектов по переходу к низкоуглеродной экономике.

В ходе встречи представлен план по привлечению до $180 миллионов в виде климатического финансирования. Эти средства направят на высадку более 10 миллионов деревьев на обширной территории в 25 тысяч гектаров в Иссык-Кульской области.

Адылбек Касымалиев подчеркнул приверженность КР принципам устойчивого развития.

«Кыргызстан стремится быть на передовой в продвижении принципов устойчивого развития и защиты природы. По поручению главы государства мы активно привлекаем международные инвестиции в проекты, которые укрепляют нашу экономику и одновременно заботятся об окружающей среде», — заявил он.

Ключевым элементом проекта станет создание углеродных кредитов. Этот механизм позволит нашей республике не только компенсировать выбросы парниковых газов, но и получить доступ к международным рынкам зеленого финансирования, открывая новые экономические возможности для КР.