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Экономика

Кабмин прогнозирует рост товарооборота в 2027 году до $20,1 миллиарда

По прогнозу кабмина, внешнеторговый оборот в 2027 году вырастет до $20 миллиардов 135 миллионов. Проект бюджета на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов опубликован на сайте Министерства финансов.

Отметим, в текущем году внешнеторговый оборот прогнозируется в $18 миллиардов 66 миллионов.

Экспорт товаров, по данным Минфина, в среднесрочной перспективе увеличится с $3 миллиардов 666 миллионов в 2025-м до $3 миллиардов 735 миллионов в 2027 году. Рост экспорта в 2025-2027 годах будет обеспечен за счет повышения поставок хлопка-волокна, овощей и фруктов, предметов одежды и одежных принадлежностей, стекла листового, цемента.

Сообщается, что импорт увеличится с $14,4 миллиарда в этом году до $16,4 миллиарда в 2027-м.

«Среднегодовой номинальный темп роста импорта товаров составит 7 процентов за счет увеличения поступлений нефтепродуктов, черных металлов и изделий из них, электрических машин, оборудования и аппаратуры, пластмассы и изделий из ней, одежды и ее принадлежностей, продовольственных товаров (включая сельхозсырье)», — говорится в пояснительной записке к документу. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322918/
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