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Экономика

Цена золота обновила исторический максимум — $3 тысячи за унцию

Фото из интернета. Цена золота впервые в истории превысила $3000 за унцию

14 марта 2025 года цена золота достигла исторического максимума, превысив отметку в $3 тысячи за тройскую унцию. По данным Чикагской товарной биржи (CME), фьючерсы на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,34 процента, достигнув $3 тысячи 1,62 за унцию. Об этом пишет РБК.

Как отмечает Bloomberg, рост стоимости золота связан с увеличением спроса на безопасные активы на фоне усиления торговой напряженности. Недавно президент США Дональд Трамп ввел пошлины на металлы, что вызвало обеспокоенность в странах, зависящих от экспорта, и привело к ответным мерам со стороны Европейского союза и Канады.

Инвесторы пересмотрели свои ожидания относительно состояния экономики США и динамики процентных ставок Федеральной резервной системы после публикации последних данных об инфляции.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на золото. По мнению экспертов Macquarie Group, стоимость золота может достичь $3 тысяч 500 за унцию уже в третьем квартале 2025 года.

Отметим, что цены на драгоценный металл в прошлом году 40 раз обновляли рекорды. Отметку $3000 биржевая цена унции золота превысила впервые в истории.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322827/
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