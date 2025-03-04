На генпланы всех городов и поселков Кыргызстана запросили 2,4 миллиарда сомов

Кабинет министров Кыргызстана рассматривает проект постановления о продлении срока реализации программы правительства по разработке генеральных планов населенных пунктов до 2030 года. Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.

Как отмечается, инициатива связана с необходимостью обеспечить все населенные пункты страны актуальными градостроительными документами, что не удалось сделать в рамках первоначально установленного срока — до 2025 года.

Согласно справке-обоснованию к проекту постановления, с 2018 по 2024 год в рамках действующей программы разработали 246 генеральных планов. Сейчас идет работа над еще 147 планами, включая генеральные планы шести городов – Кара-Балты, Кемина, Узгена, Каракола, Балыкчи и Базар-Коргона.

Однако, несмотря на проделанную работу, 1 тысяча 548 населенных пунктов в Кыргызстане остаются без генеральных планов.

В документе отмечается, что реализация программы столкнулась с рядом трудностей, основной из которых стало недостаточное финансирование со стороны Минфина.

Как отмечается, первоначальным постановлением правительства от 2017 года предусматривалось ежегодное выделение не менее 50 миллионов сомов на разработку генпланов. Однако в 2019-2020 годах оно было либо неполным, либо полностью отсутствовало.

В 2022 году после увеличения ежегодного финансирования до 300 миллионов сомов (с учетом средств на топографическую съемку) недофинансирование вновь составило значительную сумму — 250 миллионов сомов.

Среди причин отставания от графика указываются проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления и проектировщики, включая отсутствие актуальных топографических съемок и сложности в процедурах государственных закупок.

Отмечается, что большинство местных органов власти являются дотационными и не имеют собственных средств для оплаты разработки генеральных планов и топографических работ. В результате даже выделяемых 300 миллионов сомов в год оказалось недостаточно для завершения программы к 2025 году.

Проект постановления предусматривает продление программы до 2030 года и увеличение финансирования на последующие годы. Для полноценной реализации программы с 2026 по 2030 год предлагается ежегодно выделять из республиканского бюджета 180 миллионов сомов на топографические съемки и 300 миллионов сомов на разработку генеральных планов.

Общая потребность в финансировании оценивается в 2,4 миллиарда сомов.

В справке-обосновании указывается, что департамент градостроительства определен единственным поставщиком услуг по топографической съемке и разработке градостроительной документации, за исключением города Бишкека.