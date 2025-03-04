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Экономика

Рубль продолжает дешеветь, а доллар и тенге подорожали. Курсы валюты на 4 марта

Фото из интернета. Российский рубль продолжает оставаться одной из самых нестабильных валют на рынке — после резкого роста, он вновь довольно ощутимо дешевеет

Официальные курсы доллара, евро и тенге выросли по отношению к сому, российского рубля и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Курс доллара незначительно изменился. Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают его в среднем по 87,32 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (рост — 0,01 процента).

Евро за последние сутки подорожал. Сегодня его покупают в среднем по 91,61 сома, продают — по 92,13 сома. Официальный курс — 90,9655 сома (рост — 0,01 процента).

Российский рубль заметно подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,967 сома, продают — по 1,002 сома. Курс Национального банка — 0,985 сома (падение — 1,4 процента).

Курс казахского тенге вырос. Сегодня его покупают по 0,1199 сома, продают — по 0,1887 сома. Официальный курс — 0,1752 сома (рост — 0,11 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,85 сомов, продают — по 12,55 сома. Официальный курс — 11,9922 сома (снижение — 0,16 процента).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321633/
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