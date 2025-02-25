Цена биткоина упала ниже $89 тысяч. Что происходит с крипторынком?

Согласно данным Coindesk, стоимость биткоина сегодня, 25 февраля, снизилась на 5,5 процента, достигнув отметки $88 тысяч 800, что является минимумом с середины ноября. За последний месяц самая популярная в мире криптовалюта подешевела на 11,4 процента.

Эксперты связывают падение курса с рядом факторов.

Макроэкономическая политика США:

Введение президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом импортных тарифов в феврале 2025 года вызвало опасения относительно усиления инфляционного давления и возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Это снизило интерес инвесторов к рисковым активам, включая криптовалюту.

Взлом криптобиржи Bybit:

Недавний инцидент с хакерской атакой на биржу Bybit, в результате которой похищено около $1,5 миллиарда в криптовалюте, подорвал доверие инвесторов к безопасности цифровых активов.

Скандал с мемкоином Libra:

После резкого роста капитализации до $4,5 миллиарда стоимость мемкоина Libra обрушилась на 95 процентов, что усилило опасения инвесторов относительно стабильности и надежности новых криптоактивов.

На данный момент биткоин продолжает колебаться в диапазоне $86-89 тысяч.

Динамика курса биткоина за последние три месяца

Ноябрь 2024 года. Биткоин достиг рекордного максимума, превысив отметку $97 тысяч. Этот рост был обусловлен прокриптовалютной политикой администрации лидера США Дональда Трампа и снижением процентных ставок Федеральной резервной системой, что повысило интерес инвесторов к рисковым активам.

Декабрь 2024 года. После достижения пика в ноябре биткоин начал корректироваться, опустившись ниже $91 тысячи к концу декабря. Это снижение связано с фиксацией прибыли инвесторами и сезонным снижением торговой активности в период праздников.

Январь 2025 года. В начале года биткоин восстановился, вновь превысив отметку $100 тысяч. Этому способствовали новости о крупных корпоративных покупках биткоина, включая приобретение компанией MicroStrategy дополнительных 1 тысячи 20 BTC.

Февраль 2025 года. В течение месяца биткоин демонстрировал волатильность, опускаясь ниже $90 тысяч на фоне макроэкономической неопределенности и событий, подрывающих доверие инвесторов к криптовалютному рынку.