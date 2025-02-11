10:19
USD 87.45
EUR 90.27
RUB 0.90
Экономика

Часть акций Опытного кожевенно-кожгалантерейного объединения перешла государству

Часть акций ОАО «Опытное кожевенно-кожгалантерейное объединение» перешла государству. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

В структуре собственности компании произошли значительные изменения, уточняется в сообщении.

По данным КФБ, доля крупного акционера Ырысбубу Абдыкеримовой, владевшей 43,76 процента уставного капитала (172 тысячи 99 простых именных акций), перешла Госагентству по управлению госимуществом. Оно стало владельцем крупного пакета акций ОАО с 5 февраля 2025 года.

ОАО «Опытное кожевенно-кожгалантерейное объединение» (ОККО) основано в 1928 году.

Основная деятельность: выпуск высококачественных кожаных изделий различного профиля (портфели, ранцы, сумки). Также завод занимается пошивом швейных изделий (спецодежда, униформа, халаты), ремонтом механического оборудования, изготовлением металлоконструкций, ковкой металла и услугами по полимерному покрытию. Предприятие выпускает продукцию и для внутреннего рынка, и на экспорт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319501/
просмотров: 277
Версия для печати
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге продолжают расти, доллар стабилен. Курсы валюты на&nbsp;7&nbsp;февраля Рубль и тенге продолжают расти, доллар стабилен. Курсы валюты на 7 февраля
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;10&nbsp;февраля Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 10 февраля
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;8&nbsp;февраля. Как изменились цены за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 8 февраля. Как изменились цены за неделю
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;февраля Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 февраля
Бизнес
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
11 февраля, вторник
10:11
Земли, на которых расположены здания Погранслужбы РФ, освободят от налогов Земли, на которых расположены здания Погранслужбы РФ, о...
10:04
Сколько еще простоят переданные в регионы троллейбусы и при чем тут ЕБРР
10:00
Мастерская сгорела в городе Чолпон-Ате
09:46
Часть акций Опытного кожевенно-кожгалантерейного объединения перешла государству
09:23
Сом подорожал к евро, российскому рублю и юаню. Курсы валюты на 11 февраля