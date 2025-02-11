Часть акций Опытного кожевенно-кожгалантерейного объединения перешла государству

Часть акций ОАО «Опытное кожевенно-кожгалантерейное объединение» перешла государству. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

В структуре собственности компании произошли значительные изменения, уточняется в сообщении.

По данным КФБ, доля крупного акционера Ырысбубу Абдыкеримовой, владевшей 43,76 процента уставного капитала (172 тысячи 99 простых именных акций), перешла Госагентству по управлению госимуществом. Оно стало владельцем крупного пакета акций ОАО с 5 февраля 2025 года.

ОАО «Опытное кожевенно-кожгалантерейное объединение» (ОККО) основано в 1928 году.

Основная деятельность: выпуск высококачественных кожаных изделий различного профиля (портфели, ранцы, сумки). Также завод занимается пошивом швейных изделий (спецодежда, униформа, халаты), ремонтом механического оборудования, изготовлением металлоконструкций, ковкой металла и услугами по полимерному покрытию. Предприятие выпускает продукцию и для внутреннего рынка, и на экспорт.