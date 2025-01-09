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Экономика

Как снижение нагрузки по налогам облегчит жизнь фермеров и переработчиков

Ассоциация агропромышленного комплекса (АПК) Кыргызстана поддержала недавний указ президента, который направлен на уменьшение налоговой нагрузки, в том числе на сельхозпредпринимателей. Исполнительный директор ассоциации Рустам Балтабаев рассказал 24.kg, что новые меры создадут позитивный эффект для всей отрасли.

«Наша ассоциация объединяет всех поставщиков и представителей агропромышленного комплекса. Одним из ключевых направлений нашей работы являются продвижение интересов членов и содействие в обеспечении продовольственной безопасности. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в сфере сельского хозяйства. И отрадно слышать, что на днях принят указ главы государства, который снижает налоговую нагрузку на предпринимателей», — отметил он.

Рустам Балтабаев рассказал, что последние три-четыре года в сельском хозяйстве ощущается повышенное внимание со стороны властей. Добавим, что, согласно указу, с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030-го будут установлены нулевые ставки налога на имущество на сельскохозяйственные угодья.

«В прошлом году принят указ о дополнительных мерах развития агропромышленного комплекса, в котором конкретно указаны шаги по увеличению экспортного потенциала страны в два раза. Это амбициозные и положительные цели, и тот шаг, который президент предпринял, мы воспринимаем как важное и нужное решение», — подчеркнул глава ассоциации.

По его словам, в указе рассматриваются и другие моменты, такие как вопросы, связанные с ЭТТН. Речь идет о том, чтобы оставить в списке только пять-шесть товаров, что является положительным шагом.

Рустам Балтабаев заметил, что до принятия этого указа фермеры уже добились отмены ЭТТН. Также подняты вопросы о перерабатывающих предприятиях, и Ассоциация АПК надеется, что они тоже будут исключены из этого списка.

«Кроме того, налоговые стимулы и поддержка предпринимателей — это отличная возможность для аграриев делать рывок в своей области. Это международная практика. Мы положительно воспринимаем такие шаги, как списание налоговой задолженности, что ощутят как предприниматели, так и граждане», — добавил он.

По словам исполнительного директора ассоциации, также оказывается поддержка по льготному финансированию.

«Мы всецело поддерживаем эту политику и подтверждаем, что сельскому хозяйству уделяется большое внимание. В республике действуют программы поддержки льготного финансирования. Я думаю, что такими темпами ближайшие 5-10 лет они принесут государству свои плоды», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316298/
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