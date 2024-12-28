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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Новогодняя корзина Бишкека на 28 декабря. Сколько денег семья потратит на еду

В преддверии Нового года мы немного изменили набор продуктов нашей корзины. 24.kg рассчитало среднюю потребительскую праздничную корзину для Бишкека.

В 2023-м перед Новым годом мы также меняли состав корзины с учетом расходов на праздничный стол. Поэтому подсчитаем, как изменилась ее цена.

Стоимость минимального набора продуктов для празднования Нового года за год увеличилась на 34 сома и составила 9 тысяч 241 сом.

Цены на продукты для новогоднего стола мы изучали в том же супермаркете, куда ходим каждую неделю. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. Интересно, что за год не изменилась только стоимость хлеба. Подешевели сыр, огурцы, помидоры, яблоки, бананы, конфеты, колбаса, красная икра и перепелиные яйца. Остальные продукты подорожали.

Поскольку каждая семья готовится к Новому году заранее, мы предположили, что основные продукты питания (картофель, морковь, лук, крупы) в запасе есть. Найдется и баночка маринованных огурцов для оливье и бутербродов со шпротами. Эти продукты мы в корзину не включили.

Из стандартного набора в новогодней корзине остались яблоки, бананы, хлеб, мясо, растительное масло, свежие огурцы и помидоры. Кроме того, мы добавили много того, что наша скромная семья купит исключительно ради праздника: красную икру, шпроты, сливочное масло, форель, мандарины, ананасы, киви, перепелиные яйца, консервированный горошек, майонез, копченую колбасу, сыр «Ламбер» и шоколадные конфеты.

За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах. Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны. Кроме того, не все едят одинаково и в одном и том же количестве. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву конфеты. Так что относиться к нашей корзине как к истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315529/
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