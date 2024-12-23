Директор российского Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский считает, что наибольший эффект от санкций США против РФ получили Кыргызстан и Узбекистан. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, также Армения, Грузия и Казахстан выиграли от санкций против России, а наибольший эффект получили Кыргызстан и Узбекистан.

«Для некоторых постсоветских стран санкции, наложенные на Россию, послужили сильнейшим толчком для роста экономики. В первую очередь это на себе ощутили Армения, Грузия и Казахстан, в которые релоцировалось достаточно много наших граждан после начала СВО», — отметил он.

«Но эффект от их переезда оказался в некоторой степени краткосрочным — как только закончились у них деньги, они потянулись обратно в Россию. Хотя в Грузии и Армении по-прежнему действуют компании, открытые российскими гражданами после переезда, соответственно, российские деньги в экономике этих стран остались. Но наиболее долгосрочный эффект получили такие страны, как Киргизия и Узбекистан, которые стали своеобразными перевалочными пунктами для параллельного импорта», — пояснил эксперт.

Он добавил, что так же мог бы выиграть и Казахстан, однако из-за сдержанной, осторожной позиции Астаны «деньги оттуда развернулись».