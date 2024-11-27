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Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 ноября

Информация актуальна на момент публикации. Курсы указаны для наличного обмена валюты. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.

Официальный курс Нацбанка КР и курсы валют в обменках можно посмотреть здесь.

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