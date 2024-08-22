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Экономика

Кыргызстанцы могут реализовать сельхозтовары на оптовом рынке Новосибирска

Кыргызстанцы могут релизовать сельскохозяйственную продукцию на оптовом рынке сбыта в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, сотрудники министерства побывали на этом рынке. В его дирекции им рассказали, что проходимость товаров в торговом центре «Хилокский» составит пять-семь дней. Сборы за въезд на рынок и охрану автотранспорта в среднем составят 50 тысяч рублей с грузовой автомашины.

Отмечается, что на рынке уже продаются фрукты и овощи из Кыргызстана.

Добавим, что заинтересованные сельхозпроизводители могут обратиться к сотруднику Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Назгуль Карбаевой по телефону 0557557529.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302792/
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