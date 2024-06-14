Великобритания ввела санкции против компании из Кыргызстана

Компания из Кыргызстана «Интер Стайл Плюс» попала в санкционный список Великобритании. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Как указано в электронной базе Минюста КР, ОсОО «Интер Стайл Плюс» зарегистрировано 30 ноября 2017 года и прошло перерегистрацию 5 декабря 2023-го. Его руководителем является Шакиров Нурлан Белекович. Фирма расположена в Иссык-Атинском районе Чуйской области.

Великобритания причислила «Интер Стайл Плюс» к поставщикам боеприпасов, станков, микроэлектроники, логистики и других материалов для российского оборонно-промышленного комплекса.

Как отмечается, новые санкции «ограничат возможности РФ финансировать и оснащать свою военную машину и продемонстрируют твердую поддержку Украины со стороны Великобритании».

Напомним, накануне две компании из Кыргызстана попали под санкции США. В санкционный список вошли ОсОО «ТСБ» («Транзит Сервис Бишкек») и ОсОО «Нова проект».