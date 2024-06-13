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Экономика

Великобритания ввела санкции против Мосбиржи

Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария РФ. Под санкции попала также СПБ Биржа. Обновленный документ опубликован на сайте правительства Великобритании.

Как отмечается, данные финансовые организации участвовали и продолжают участвовать в получении выгоды и поддержке правительства России путем ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение. 

Санкции, введенные Великобританией, подразумевают замораживание активов и ограничения в отношении трастовых услуг.

Всего в новый санкционный список вошли 35 компаний и 7 физических лиц.

Накануне США включили Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий в санкционный список. После этого Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами и евро с 13 июня. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296630/
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