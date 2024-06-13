Минфин США: Запрещается оказывать IT-услуги тем, кто находится в России

США в рамках расширения санкций запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

По его данным, для реализации этой меры Минфин Соединенных Штатов совместно с Госдепартаментом выпустил новое определение (E.O.) 14071, по которому теперь нельзя предоставлять любому, проживающему в РФ, услуги IT-консультирования и проектирования. Нельзя оказывать услуги IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения по управлению предприятими и проектированию производства.

Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.

«Несмотря на новые запреты, OFAC продолжает сохранять разрешения на определенные операции, связанные с телекоммуникациями и интернетом, а также гуманитарные операции», — говорится в пресс-релизе Министерства финансов США.

По словам главы ведомства Джанет Йеллен, возрастает риск для финансовых учреждений, имеющих дело с военной экономикой России. Тем самым устраняются пути для уклонения от уплаты налогов, сокращаются возможности РФ получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам.

Вчера, 12 июня, Минфин США расширил санкционный список в отношении России, включив в него более 30 физических лиц и свыше 200 юридических.