Запрет на импорт куриных яиц ввел Кыргызстан

Кыргызстан ввел временный запрет на импорт куриных яиц на свою территорию. Об этом сообщается на портале правовой информации «Токтом».

Постановление кабинет министров принял 5 июня 2024 года. В силу оно вступило через три дня после официального опубликования.

Документ принят в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, стабилизации рыночных цен на продовольственные товары, надлежащей работы внутреннего рынка.

Ранее в Минводсельхозе отмечали, что местное производство полностью покрывает потребность рынка, поэтому необходимости в импорте нет.