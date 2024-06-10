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Экономика

Запрет на импорт куриных яиц ввел Кыргызстан

Кыргызстан ввел временный запрет на импорт куриных яиц на свою территорию. Об этом сообщается на портале правовой информации «Токтом».

Постановление кабинет министров принял 5 июня 2024 года. В силу оно вступило через три дня после официального опубликования.

Документ принят в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, стабилизации рыночных цен на продовольственные товары, надлежащей работы внутреннего рынка.

Ранее в Минводсельхозе отмечали, что местное производство полностью покрывает потребность рынка, поэтому необходимости в импорте нет.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296232/
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