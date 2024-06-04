За последние сутки курсы российского рубля, евро и тенге выросли по отношению к сому. Доллар остается стабильным с прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.





Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар по 87,53-87,8 сома, продают по 88,1-88,28 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,7 сома (без изменений последние пять дней).

Евро немного подорожал. Сегодня его покупают по 94,2-95,2 сома, продают по 95,2-95,92 сома. Официальный курс — 95,0712 сома (рост — 0,05 процента).

Российский рубль после роста начал дешеветь. Сегодня в столице его покупают по 0,975 сома, продают по 0,98-0,993 сома. Курс НБ КР — 0,9747 сома (рост — 0,1 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,1368-0,138 сома, продают по 0,199-0,2042 сома. Официальный курс — 0,1962 сома (вырос на 0,1 процента).