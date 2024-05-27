10:58
USD 87.96
EUR 95.21
RUB 0.97
Экономика

Курсы доллара, евро, рубля и тенге продолжают снижаться относительно сома

За последние сутки курсы российского рубля, доллара, евро и тенге вновь снизились относительно сома. Такая тенденция наблюдается с прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар по 87,65-87,8 сома, продают по 88,3-88,55 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,9557 сома (снижение на 0,04 процента).

Евро также немного подешевел. Сегодня его покупают по 94,8-94,9 сома, продают по 95,7-95,8 сома. Официальный курс — 95,212 сома (снижение на 0,17 процента).

Российский рубль, который дорожал последние две недели, вновь подешевел за сутки. Сегодня в столице его покупают по 0,97 сома, продают по 0,985-0,993 сома. Курс Национального банка — 0,9694 сома (снижение на 0,37 процента).

Курс казахского тенге тоже снизился. Его покупают по 0,138-0,139 сома, продают по 0,205-0,2075 сома. Официальный курс — 0,1984 сома (снижение на 0,1 процента).

Нацбанк в мае дважды скупал доллары на валютном рынке. С начала текущего года это шестая интервенция по покупке валюты. Всего с начала 2024-го НБ КР изъял с рынка $144 миллиона 850 тысяч.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295046/
просмотров: 726
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 мая
Курс доллара опустился ниже 88 сомов. Подешевели евро, рубль и тенге
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 мая
Сом после вчерашней интервенции Нацбанка подорожал относительно основных валют
Нацбанк скупает доллары на валютном рынке. С чем это связано
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 мая
Российский рубль дорожает, доллар и евро немного потеряли в цене
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 мая
Российский рубль продолжает дорожать относительно сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 мая
Популярные новости
Курс доллара опустился ниже 88&nbsp;сомов. Подешевели евро, рубль и&nbsp;тенге Курс доллара опустился ниже 88 сомов. Подешевели евро, рубль и тенге
Сом после вчерашней интервенции Нацбанка подорожал относительно основных валют Сом после вчерашней интервенции Нацбанка подорожал относительно основных валют
В&nbsp;Балыкчи запустили крупное предприятие по&nbsp;переработке мяса В Балыкчи запустили крупное предприятие по переработке мяса
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;25&nbsp;мая. Какие продукты подорожали за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 25 мая. Какие продукты подорожали за неделю
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
27 мая, понедельник
10:45
Бишкекчанин просит проверить законность батута на бульваре Молодой Гвардии Бишкекчанин просит проверить законность батута на бульв...
10:29
Организациям здравоохранения выделены деньги на улучшение материальной базы
10:08
В Бишкеке группа парней избила четырех подростков
09:42
В Чуйском театре состоится премьера детского спектакля «Чокчолой баатыр»
09:29
Курсы доллара, евро, рубля и тенге продолжают снижаться относительно сома
26 мая, воскресенье
21:15
Победителем турнира «Мурас» по футзалу стала команда «Ден соолук»
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 мая: будет солнечно