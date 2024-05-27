Курсы доллара, евро, рубля и тенге продолжают снижаться относительно сома

За последние сутки курсы российского рубля, доллара, евро и тенге вновь снизились относительно сома. Такая тенденция наблюдается с прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар по 87,65-87,8 сома, продают по 88,3-88,55 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,9557 сома (снижение на 0,04 процента).

Евро также немного подешевел. Сегодня его покупают по 94,8-94,9 сома, продают по 95,7-95,8 сома. Официальный курс — 95,212 сома (снижение на 0,17 процента).

Российский рубль, который дорожал последние две недели, вновь подешевел за сутки. Сегодня в столице его покупают по 0,97 сома, продают по 0,985-0,993 сома. Курс Национального банка — 0,9694 сома (снижение на 0,37 процента).

Курс казахского тенге тоже снизился. Его покупают по 0,138-0,139 сома, продают по 0,205-0,2075 сома. Официальный курс — 0,1984 сома (снижение на 0,1 процента).

Нацбанк в мае дважды скупал доллары на валютном рынке. С начала текущего года это шестая интервенция по покупке валюты. Всего с начала 2024-го НБ КР изъял с рынка $144 миллиона 850 тысяч.