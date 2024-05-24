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Экономика

Курс доллара опустился ниже 88 сомов. Подешевели евро, рубль и тенге

За последние сутки курсы российского рубля, доллара, евро и тенге вновь снизились относительно сома. Такая тенденция наблюдается второй день. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар по 87,6-88,1 сома, продают по 88,3-88,4 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,9949 сома (снижение на 0,03 процента).

Евро также немного подешевел. Сегодня его покупают по 94,2-95 сомов, продают по 95,2 сома. Официальный курс — 95,3733 сома (снижение на 0,13 процента).

Российский рубль, который дорожал две недели, вновь подешевел за сутки. Сегодня в столице его покупают по 0,965-0,97 сома, продают по 0,972-0,985 сома. Курс Национального банка — 0,973 сома (снижение на 0,19 процента).

Курс казахского тенге тоже снизился. Его покупают по 0,139-0,14 сома, продают по 0,2-0,205 сома. Официальный курс — 0,1986 сома (снижение на 0,35 процента).

Нацбанк в мае дважды скупал доллары на валютном рынке. С начала текущего года это шестая интервенция по покупке валюты. Всего с начала 2024-го НБ КР изъял с рынка $144 миллиона 850 тысяч.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294867/
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